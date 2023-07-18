Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhadjir Effendy Jadi Cawapres Alternatif, PAN Bakal Sowan ke Muhammadiyah

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:28 WIB
Muhadjir Effendy Jadi Cawapres Alternatif, PAN Bakal <i>Sowan</i> ke Muhammadiyah
Muhadjir Effendy (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan mengungkapkan bahwa internal partainya memunculkan alternatif Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) di Pilpres 2024, yakni Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Saleh mengatakan, Muhadjir dikenal sebagai sosok berpengalaman, sudah memimpin perguruan tinggi puluhan tahun, juga pernah menduduki sejumlah jabatan menteri.

Sementara itu, Saleh mengatakan komunikasi dengan Muhammadiyah berjalan baik. "Bagus (komunikasinya), Ketua Umum PAN (Zulkifli Hasan) itu seringkali diskusi dengan baik dengan Ketua Umum Muhammadiyah, dan Sekjen, serta ketua-ketua Muhammadiyah, terkait dengan komunikasi politik kebangsaan, baik formal dan informal," ujarnya, dikutip Selasa (18/7/2023).

Menurut Saleh, komunikasi mengenai Muhadjir Effendy dimajukan sebagai bakal cawapres alternatif sudah disampaikan secara informal. Ke depan memungkinkan PAN akan menjalin komunikasi secara formal alias sowan ke Muhammadiyah mengenai hal tersebut.

"Mungkin nanti secara formal akan disampaikan, kalau secara informal saya kira sudah disampaikan. Makanya, PAN akan terus dorong," ujarnya.

Zukifli Hasan dan Muhadjir yang sama-sama duduk di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, kata dia, tentu kerap bertemu dan berkomunikasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement