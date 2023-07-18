Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP Buka Peluang Jadi Cawapres Ganjar, Andika Perkasa: Apapun yang Ditugaskan Saya Siap

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:40 WIB
Sekjen PDIP Buka Peluang Jadi Cawapres Ganjar, Andika Perkasa: Apapun yang Ditugaskan Saya Siap
Hasto dan Andika Perkasa. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyatakan siap bila ditugaskan menjadi Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo.

Pernyataan itu, dilontarkan Andika usai pelatihan pada juru kampanye dan tim pemenangan Ganjar Pranowo di Gedung INews Tower, Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Andika dipilih menjadi pembicara karena kompetensinya. Saat disinggung peluang Andika menjadi bagian Timses Ganjar, Hasto menilai mantan Panglima TNI itu bisa lebih menjadi tim pemenangan Ganjar.

"(Peluang Andika) tidak hanya jadi timses. Opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan, kalau kita lihat nama yang beredar, Ibu Mega, kan, belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar," tutur Hasto saat ditemui di Gedung INews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (13/7/2023).

 BACA JUGA:

Bahkan, Hasto menyinggung kans Andika menjadi Bacawapres Ganjar. Apalagi, Andika memiliki pengalaman yang luas.

