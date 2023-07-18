Sekjen PDIP Buka Peluang Jadi Cawapres Ganjar, Andika Perkasa: Apapun yang Ditugaskan Saya Siap

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyatakan siap bila ditugaskan menjadi Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo.

Pernyataan itu, dilontarkan Andika usai pelatihan pada juru kampanye dan tim pemenangan Ganjar Pranowo di Gedung INews Tower, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Andika dipilih menjadi pembicara karena kompetensinya. Saat disinggung peluang Andika menjadi bagian Timses Ganjar, Hasto menilai mantan Panglima TNI itu bisa lebih menjadi tim pemenangan Ganjar.

"(Peluang Andika) tidak hanya jadi timses. Opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan, kalau kita lihat nama yang beredar, Ibu Mega, kan, belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar," tutur Hasto saat ditemui di Gedung INews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (13/7/2023).

Bahkan, Hasto menyinggung kans Andika menjadi Bacawapres Ganjar. Apalagi, Andika memiliki pengalaman yang luas.