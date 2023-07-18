Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andika Perkasa Beri Pelatihan Jurkam Ganjar, Hasto Puji Kepemimpinannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:54 WIB
Andika Perkasa Beri Pelatihan Jurkam Ganjar, Hasto Puji Kepemimpinannya
Andika Perkasa dan Hasto Kristiyanto. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Panglima TNI (Purn) Andika Perkasa memberi pelatihan kepada juru kampanye Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Inews Tower, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/7/2023) siang.

Dari pantauan MPI di lapangan, Andika tiba di Gedung INews Tower sekitar pukul 13.50 WIB. Mengenakan kemeja hijau, Andika masuk ke dalam ruang pelatihan yang berada di lantai tiga.

Andika disambut hangat oleh para relawan dan kader partai PDIP, Perindo, Hanura dan PPP. Setelah itu, Andika pun langsung duduk menyimak materi dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

 BACA JUGA:

Kendati menjadi pembicara dalam acara tersebut, Andika menepis anggapan dirinya telah masuk Timses Ganjar Pranowo. Ia menegaskan bahwa kehadirannya atas undangan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Nah undangannya memberikan sebagai pemateri kepada tim pemenangan. Apakah saya masuk atau enggak (Timses Ganjar), tanya saja Mas Hasto," ucap Andika.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerangkan, PDIP dan Andika memang telah memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan, kata Hasto, Andika sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bahkan pada tahun 2006 ketika beliau berada di Amerika, secara khsusus, Almarhum Pak Taufik, saya mendampingi beliau secara khusus bertemu dengan Mas Andika, sehingga sangat klop," tutur Hasto.

Terlebih, kata Hasto, kepemimpinan Andika selama menjadi nakhoda TNI terbilang baik. "Apalagi dengan kepemimpinan yang sangat kuat," kata Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement