Andika Perkasa Beri Pelatihan Jurkam Ganjar, Hasto Puji Kepemimpinannya

JAKARTA - Mantan Panglima TNI (Purn) Andika Perkasa memberi pelatihan kepada juru kampanye Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Inews Tower, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/7/2023) siang.

Dari pantauan MPI di lapangan, Andika tiba di Gedung INews Tower sekitar pukul 13.50 WIB. Mengenakan kemeja hijau, Andika masuk ke dalam ruang pelatihan yang berada di lantai tiga.

Andika disambut hangat oleh para relawan dan kader partai PDIP, Perindo, Hanura dan PPP. Setelah itu, Andika pun langsung duduk menyimak materi dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Kendati menjadi pembicara dalam acara tersebut, Andika menepis anggapan dirinya telah masuk Timses Ganjar Pranowo. Ia menegaskan bahwa kehadirannya atas undangan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Nah undangannya memberikan sebagai pemateri kepada tim pemenangan. Apakah saya masuk atau enggak (Timses Ganjar), tanya saja Mas Hasto," ucap Andika.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerangkan, PDIP dan Andika memang telah memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan, kata Hasto, Andika sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bahkan pada tahun 2006 ketika beliau berada di Amerika, secara khsusus, Almarhum Pak Taufik, saya mendampingi beliau secara khusus bertemu dengan Mas Andika, sehingga sangat klop," tutur Hasto.

Terlebih, kata Hasto, kepemimpinan Andika selama menjadi nakhoda TNI terbilang baik. "Apalagi dengan kepemimpinan yang sangat kuat," kata Hasto.