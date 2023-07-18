Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Cetak Pemimpin Muda Berkarakter, Begini Caranya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:01 WIB
Sandiaga Uno Cetak Pemimpin Muda Berkarakter, Begini Caranya
Sandination Youth Ambassador 2023 (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Sandiaga Uno ingin mencetak pemimim muda berkarakter. Karena itu, Sandination hadir melahirkan anak muda yang memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin andalan dan berkarakter di masa depan.

Sebanyak 34 anak muda yang merupakan perwakilan dari 11 provinsi di Indonesia terpilih menjadi Sandination Youth Ambassador (SYA) dalam Graduation dan Kick Off Sandination Youth Ambassador, Regional Chapter 2023 dan diresmikan langsung di daerah Jakarta Selatan.

Sandiaga pun merasa bangga pada 34 anak muda yang terpilih atas SYA tersebut. Ia menginginkan anak-anak muda bisa menjadi generasi muda yang bermanfaat untuk nusa bangsa dan masyarakat.

"Ini langkah awal kalian untuk mewujudkan cita-cita menjadi pemimpin andalan di masa yang akan datang. Dengan hadirnya Sandination jadikan tempat belajar, berkreatifitas, berinovasi, dan berjejaring, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri," kata Sandiaga Uno dalam keterangan yang diterim,a, Selasa (18/7/2023).

Program tersebut memberikan harapan bagi generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang positif dan membawa masa depan ke tingkat yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan untuk masyarakat dan negara, sehingga dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru seluas-luasnya.

"Sandination Youth Ambassador harus jadi role model bagi anak-anak muda yang sedang berproses menjadi anak muda yang bermanfaat. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi luar biasa, dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara," kata Sandiaga.

Halaman: 1 2
1 2
      
