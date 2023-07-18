Mengenal Juru Kampanye atau Jurkam serta Tugas-tugasnya

JAKARTA – Partai politik pengusung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura menggelar pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Ganjar Pranowo di Inews Tower, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).

Lantas, apa itu jurkam? Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye.

Jurkam merupakan salah satu pelaksana kampanye untuk Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Anggota DPR dan Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain pengurus parpol peserta pemilu, calon legislatif (caleg), orang perorangan; dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu.

Parpol dan peserta pemilu dibolehkan untuk menunjuk jurkam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PKPU tersebut. Diatur juga bahwa dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD dapat menunjuk Juru Kampanye.