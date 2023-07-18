Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Influencer Jovi Adhiguna Makan Bakso dengan Kerupuk Babi di Restoran Halal

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:17 WIB
Viral! Influencer Jovi Adhiguna Makan Bakso dengan Kerupuk Babi di Restoran Halal
Jovi Adhiguna/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Viral di media sosial, influencer Jovi Adhiguna makan bakso di restoran yang sudah bersertifikat halal dengan kerupuk babi.

Momen dia makan bakso dengan kerupuk babi tersebut dibagikan oleh Jovi melalui Instagram @joviadhiguna. Lokasi dia menyantap bakso dengan kerupuk babi, yaitu di sebuah restoran di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Sementara, Jovi sendiri sudah meminta maaf kepada pihak manajemen restoran setelah dihujat oleh netizen.

“Aku tinggal tunggu respon kalau harus ganti plate atau apa yang harus aku lakuin of course aku pasti bertanggungjawab,” ujar Jovi lewat Instagram Stories-nya, dikutip, Selasa (18/7/2023).

Jovi juga sudah menghubungi pihak restoran bakso tersebut untuk memberikan penjelasan atas aksinya makan kerupuk babi tersebut. Namun hingga kini belum ada balasan dari pihak restoran yang banyak memiliki cabangnya itu.

(Fahmi Firdaus )

      
