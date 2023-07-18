Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Minta Jurkam Ganjar Ciptakan Pemilu Gembira, Damai dan Penuh Cinta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:04 WIB
Puan Minta Jurkam Ganjar Ciptakan Pemilu Gembira, Damai dan Penuh Cinta
Puan Maharani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengajak juru kampanye (jurkam) muda pemenangan Ganjar Pranowo untuk menciptakan pemilu gembira, damai dan penuh cinta.

Hal itu disampaikan Puan saat menjadi pembicara penutup dalam kegiatan pelatihan jurkam Ganjar di Inews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

“Kita ini perlu membangun pemilu yang akan datang itu dengan fun, gembira, saling menyayangi, saling mencintai, intinya adalah kita bersaing untuk bersanding nantinya, bukan untuk memecah belah kita,” kata Puan.

Permintaan itu, didasari atas makna pemilihan tanggal pencoblosan pada 14 Februari 2024. Ia berkata, hari pencoblosan bertepatan dengan hari kasih sayang atau valentine.

“Bukan Hari Valentinenya, (tapi penakanannya itu adalah) Hari Kasih Sayangnya. Saat pencoblosan itu kita saling menyayangi, menghargai, dan menghormati," tutur Puan.

"Yang namanya hak rakyat siapa yang dipilih itulah yang kita harus hormati. Di situlah kita harus menyayangi semua orang yang masuk TPS. Kan, yang masuk TPS itu gratis. Bisa pilih a,b, dan c. Jangan di TPS itu berantam. Bahkan sampai adik, kakak, satu keluarga, saudara, satu grup bisa berantam. Hanya karena beda pilihan,” jelas Puan.

Di sisi lain, BACA JUGA:

Puan juga meminta jurkam menyosialisasikan Ganjar dengan gaya khas anak muda di daerah masing-masing. Menurut dia, penting juga jurkam muda memiliki data dalam berkampanye.

