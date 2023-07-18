Sosok Disukai Masyarakat, Ganjar Disebut Punya Modal Sama Seperti Jokowi

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo dinilai punya modal lebih untuk menjadi presiden. Pasalnya, sosok Ganjar sangat disukai masyarakat seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mas Ganjar itu punya modal lebih dan sama dengan Pak Jokowi, sosoknya pun lovefull sangat disukai. Media juga suka. Capres lho," kata Managing Director iNews Media Group, Prabu Revolusi saat memberikan pelatihan juru kampanye (Jurkam) Ganjar Prano di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Menurut Prabu yang juga merupakan jurnalis senior ini, kebiasaan Ganjar yang kerap turun dan berinteraksi dengan masyarakat, merupakan cermin pemimpin yang disukai rakyat. Bahkan, Ganjar juga tak gengsi hanya untuk sekadar berswafoto.

Sehingga, lanjut dia, para Jurkam nantinya bakal menjadi cermin dari sosok Ganjar yang merakyat. "Tinggal bagaimana karakter dan pesona mas Ganjar itu bisa tercermin daripada Jurkamnya," terang Prabu.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) Putra Nababan mengatakan sosok Ganjar merupakan pemimpin yang muda dan dapat membawa percepatan kemajuan Indonesia.

"Bahwa ganjar itu lebih mengangkat, kecepatannya dia lebih muda untuk diharapkan, dari sisi kerakyatannya lebih bermasyarakat, dan dia lebih berani," jelasnya.