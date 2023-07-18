Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jurkam Ganjar Pranowo Diimbau Sampaikan Kampanye Damai

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:30 WIB
Jurkam Ganjar Pranowo Diimbau Sampaikan Kampanye Damai
Jurkam Ganjar diimbau sampaikan kampanye damai (Foto : MPI)
JAKARTA - Ketua Bidang Media dan Sosial Media Bappilu Perindo, Sylviana Pravita mengingatkan para Juru Kampanye (Jurkam) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo untuk menggunakan kampanye yang damai. Hal itu sesuai dengan arahan Ganjar Pranowo.

"Jadi, Pak Ganjar menyampaikan bahwa kita harus menggunakan kampanye-kampanye yang damai dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian kita highlight dalam pelatihan-pelatihan ini," kata Sylviana saat memberikan pelatihan kepada para Jurkam Ganjar Prano di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Sylviana yang juga merupakan Staf Khusus Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo itu mengatakan, para Jurkam diharapkan dapat menyampaikan gagasan dan pencapaian prestasi Ganjar dengan apa adanya. Terutama dalam platform media sosial.

"Kita fokuskan bagaimana pencapaian-pencapain selama ini Pak Ganjar yang luar biasa, betul-betul selama ini memiliki prestasi yang hebat yang itu kemudian yang orang sekarang sudah tahu menjadi lebih tahu, dan seterusnya," ujarnya.

Karena itu, dirinya ingin seluruh jurkam yang hadir menjadi lebih agresif lagi untuk menyampaikan semua yang memang positif tentang Ganjar Pranowo.

Hal senada juga disampaikan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bane Raja Manalu. Menurutnya, sosok Ganjar yang banyak keunggulannya dapat menjadi modal utama dalam membuat konten kampanye.

"Apa saja keunggulannya? Jadi pasti Ganjar Pranowo merupakan orang yang family man, orang yang menyenangkan, kita lihat bukan pada saat musim pilpress ini, tapi kita lihat jauh sembelumnya keseharian seorang ganjar. rasanya itu sangat menyenangkan dan disenangi rakyat Indonesia," tuturnya.

