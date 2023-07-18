Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Ini Usulkan Wajib Belajar Jadi 16 Tahun, Ini Alasannya

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:52 WIB
Bacaleg Perindo Ini Usulkan Wajib Belajar Jadi 16 Tahun, Ini Alasannya
Bacaleg Perindo Muhyiddin. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 Partai Perindo, Muhyiddin, S.Ak., M.Ak., CAP. mengusulkan wajib belajar Indonesia ditambah menjadi 16 tahun. Sebab semakin berkembangnya zaman, persaingan kerja dinilai semakin ketat ditambah Indonesia kini tengah berada dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

"Semenjak ada masyarakat ekonomi ASEAN itu persaingan dari luar itu semakin tinggi kalau kita masih di SMA aja standar kita ya kita akan kalah. Jadi saya rasa kita harus berjuang untuk di 2024 ini kita usahakan wajib belajar itu di 16 tahun sampai sarjana,"kata Muhyiddin dalam podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Perindo, Selasa (18/7/2023).

Sebagai Bacaleg Perindo, dia juga mengusulkan agar program beasiswa diberikan hanya kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga tidak perlu lagi ada syarat-syarat lainnya yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan beasiswa.

"Program beasiswa menurut pendapat saya itu aneh syarat untuk masuk kuliah atau beasiswa itu pinter TOEFL akhirnya yang dapat siapa orang-orang kaya lagi," ujar dia.

Sedangkan jelas bahwa di amanah undang-undang, kata Muhyiddin, tugas negara adalah mencerdaskan bangsa. "Pokoknya kalau menurut saya beasiswa itu satu syaratnya tidak mampu titik udah. Dia enggak pintar ya tugas negara untuk biar dia pintar dengan beasiswa,"kata dia.

Dengan demikian dia pada tahun 2024 dirinya akan berjuang untuk program wajib belajar 16 tahun dan perubahan syarat-syarat beasiswa untuk anak bangsa.

Telusuri berita news lainnya
