Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Penerima Bantuan Perindo: Dulu Punya Gerobak tapi Gak Ada Rodanya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:58 WIB
Cerita Penerima Bantuan Perindo: Dulu Punya Gerobak tapi <i>Gak</i> Ada Rodanya
Penerima gerobak Perindo. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Setelah berjualan bakmi ayam selama 4 tahun, mimpi Susanto (56) akhirnya terwujud bisa berjualan keliling berkat Partai Perindo yang meberikan gerobak gratis kepada dia. Sebab, selama ini dia hanya berjualan disuatu tempat, karena gerobak miliknya tidak dibekali roda.

"Punya (gerobak) tapi sudah rusak apalagi enggak ada rodanyanya. Dari dulu emang sebenernya mau dagang keliling," kata Susanto di Kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

 BACA JUGA:

Ia mengaku omset jualannya selama bergadang hanya Rp100.000 sehari. Dengan bantuan gerobak dari Partai Perindo, ia berharap bisa menaiki omset penjualannya.

"Misal kita mangkal disini sepi kan bisa pindah kesana tinggal dorong dan Alhamdulilah saya senang bangat, berkat Perindo ini saya mendaptkan gerobak ini," sambungnya.

Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Partai Perindo atas bantuan ini. Ia mengaku, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 memang peduli kepada pedagang kecil seperti dia.

 BACA JUGA:

"Saya banyak-banyak terimakasih dan syukur alahamdulilah semoga perindo jaya selalu, utamanya pak Hary Tanoesoedibjo. saya sangat berterimakasih kepada pak Hary Tanoesoedibjo semoga jaya selalu dan berjaya terus sepajang masa," sambungnya.

Selain Selain Susanto pedagang lainnya yang mendapatkan bantuan gerobak di antaranya, Susilaningsih (51) pedagang gado-gado, Tarmin (54) pedagang bakso dan Yati Rohman (35) Pedagang Seblak & Fried Chicken.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement