Cerita Penerima Bantuan Perindo: Dulu Punya Gerobak tapi Gak Ada Rodanya

JAKARTA - Setelah berjualan bakmi ayam selama 4 tahun, mimpi Susanto (56) akhirnya terwujud bisa berjualan keliling berkat Partai Perindo yang meberikan gerobak gratis kepada dia. Sebab, selama ini dia hanya berjualan disuatu tempat, karena gerobak miliknya tidak dibekali roda.

"Punya (gerobak) tapi sudah rusak apalagi enggak ada rodanyanya. Dari dulu emang sebenernya mau dagang keliling," kata Susanto di Kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Ia mengaku omset jualannya selama bergadang hanya Rp100.000 sehari. Dengan bantuan gerobak dari Partai Perindo, ia berharap bisa menaiki omset penjualannya.

"Misal kita mangkal disini sepi kan bisa pindah kesana tinggal dorong dan Alhamdulilah saya senang bangat, berkat Perindo ini saya mendaptkan gerobak ini," sambungnya.

Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Partai Perindo atas bantuan ini. Ia mengaku, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 memang peduli kepada pedagang kecil seperti dia.

"Saya banyak-banyak terimakasih dan syukur alahamdulilah semoga perindo jaya selalu, utamanya pak Hary Tanoesoedibjo. saya sangat berterimakasih kepada pak Hary Tanoesoedibjo semoga jaya selalu dan berjaya terus sepajang masa," sambungnya.

Selain Selain Susanto pedagang lainnya yang mendapatkan bantuan gerobak di antaranya, Susilaningsih (51) pedagang gado-gado, Tarmin (54) pedagang bakso dan Yati Rohman (35) Pedagang Seblak & Fried Chicken.