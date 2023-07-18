Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewan Etik Partai Golkar Panggil Ridwan Hisjam, Ingatkan Kader Solid Tingkatkan Elektabilitas

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:35 WIB
Dewan Etik Partai Golkar Panggil Ridwan Hisjam, Ingatkan Kader Solid Tingkatkan Elektabilitas
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta (Foto : DPP Partai Golkar)
JAKARTA - Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menagtakan pemanggilan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam merupakan rangkaian klarifikasi terkait wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Ia mengatakan, Ridwan Hisjam diduga jadi oknum kader yang menghembuskan wacana munaslub selain Lawrence Siburian.

Menurut Hatta, Dewan Etik memiliki kewenangan memeriksa etika seluruh kader partai berlambang pohon beringin. Ia menegaskan, kewenangan Dewan Etik merupakan mandat dari Forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

Hatta mengingatkan kepada seluruh kader Partai Golkar agar menjaga etika dalam berperilaku dan membuat statemen di ruang publik.

"Permasalahan-permasalahan internal partai tidak boleh dibawa ke ruang publik. Ini kita bicara soal etika, Dewan Etik ini mengawal masalah etik. Bahwa hal-hal yang tidak etis, kita berwenang memanggil mereka, mengundang mereka, menanyakan tujuan mereka,” tutur Hatta, Selasa (18/7/2023).

Etika seluruh kader, sambungnya, dibutuhkan agar Partai Golkar bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024. Hatta mengaku, saat ini partai berlambang pohon beringin membutuhkan soliditas seluruh kader untuk bersama-sama menyongsong kemenangan Pileg dan Pilpres 2024.

“Kita saat ini sedang berjuang meningkatkan elektabilitas partai. Ini sangat bergantung dari kekompakan seluruh kader partai. Jika kita bergunjing, jika sekarang ini kita rebut internal, tidak akan menguntungkan partai,” tuturnya.

