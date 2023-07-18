Bacaleg Perindo Ungkap Sejumlah Tantangan Pendidikan di Indonesia

JAKARTA - Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 Partai Perindo, Muhyiddin, S.Ak., M.Ak., CAP. mengungkapkan sejumlah tantangan pendidikan di Indonesia. Pertama terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah padahal sekolahnya gratis.

"Faktanya walaupun sekolah gratis tapi buku bayar, seragam belum embel-embel lainnya. Sehingga kalau dihitung-hitung sekolahnya tinggi juga biayanya,"kata Muhyiddin dalam podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Perindo, Selasa (18/7/2023).

"Itu yang perlu harus diselidiki ataupun di jadi konsennya pemerintah ini ke mana nih. Apakah memang dananya memang nggak ada atau memang mengalirnya belok gitu,"katanya.

BACA JUGA: