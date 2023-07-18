Pemilu 2024, Mahfud MD: Dari Rakyat untuk Rakyat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa Pemilu bertujuan untuk mewujudkan secara nyata bahwa Indonesia meruapakan negara demokrasi.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara ‘Senandung Pemilu Damai’ di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat.

"Pemilu adalah untuk mewujudkan secara nyata bahwa kita ini adalah negara demokrasi. Di mana, negara ini ditentukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Mahfud dalam sambutannya di acara 'Senandung Pemilu Damai', di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Mahfud MD menekankan presiden yang nanti terpilih, adalah murni dari keinginan rakyat, bukan dari hasil warisan jabatan.

"Pemilu dimaksudkan untuk apa? Untuk melaksanakan atau menjamin terjadinga sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan oleh rakyat sendiri. Karena ini adalah negara demokrasi maka pimpinan itu selalu berputar, bersikulasi, dan itu tidak boleh diwariskan. Tidak boleh berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan pilihan," sambung Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mengimbau untuk setiap elemen masyarakat agar bisa berkontribusi untuk menciptakan pemilu damai. Menurutnya, pemilu damai bisa menghadirkan suasana yang lancar dan lebih berintegritas.