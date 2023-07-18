KA Brantas Tabrak Truk, Satu Penumpang Patah Kaki karena Loncat dari Gerbong

SEMARANG - Seorang penumpang Kereta Api (KA) Brantas yang mengalami tumbukan dengan truk trailer di Semarang, dilaporkan mengalami patah kaki akibat meloncat dari kereta api.

Laporan wartawan iNews TV Eka, saat terjadi kecelakaan KA Brantas dan truk trailer hingga menyebabkan api berkobar, seorang penumpang dikabarkan meloncat. Akibatnya korban mengalami patah tulang dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

"Informasinya, ada penumpang yang loncat dari gerbong, sehingga mengalami patah kaki," kata dia.

Informasi yang dihimpun, saat ini semua penumpang KA Brantas telah dievakuasi. Polisi juga telah memasang police line di lokasi kejadian. Sampai pukul 21.30 WIB, petugas masih berada di tempat kejadian untuk memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Akbar menyebutkan, tidak ada korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Masinis selamat. Sementara kernet dan sopir truk sempat melompat namun hingga kini belum diketahui keberadaannya.

(Khafid Mardiyansyah)