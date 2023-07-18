Tragedi Malam 1 Suro, Ini Detik-Detik KA Brantas Tabrak Truk di Jembatan Madukoro

SEMARANG - Kecelakaan kereta api Brantas dan truk tronton terjadi di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa (18/7/2023) malam.

Kobaran api terlihat sangat besar saat kecelakaan KA Brantas dengan truk yang lokasinya berada di rel ganda.

Dalam rekaman yang diterima Okezone, terlihat kereta api tersebut datang dari arah Barat menuju Timur.

Saat kereta api mendekati palang pintu perlintasan di Madukoro, sebuah truk trailer berhenti di tengah rel. Sementara, palang pintu kereta api sudah tertutup. Tabrakan antara kereta api dan truk trail tersebut tak terhindarkan.

Alhasil, KA Brantas yang datang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian depan truk kontainer. Akibatnya, truk tersebut meledak dan kobaran api membubung tinggi.

Setelah menabrak truk trailer, KA Brantas berhasil berhenti tepat di atas jembatan yang melintasi Sungai Banjir Kanal Barat.

Sementara itu, PT KAI memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Semua penumpang KA Brantas berhasil selamat. Namun satu orang mengalami patah kaki akibat meloncat dari kereta api.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Ixfan Hendri Wintoko mengatakan, untuk perjalanan Kereta Api, sampai saat ini ada 6 perjalanan kereta api penumpang yang mengalami keterlambatan.