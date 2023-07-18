Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Malam 1 Suro, Ini Detik-Detik KA Brantas Tabrak Truk di Jembatan Madukoro

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:56 WIB
Tragedi Malam 1 Suro, Ini Detik-Detik KA Brantas Tabrak Truk di Jembatan Madukoro
Kecelakaan Kereta Api di Madukoro Semarang
A
A
A

SEMARANG - Kecelakaan kereta api Brantas dan truk tronton terjadi di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa (18/7/2023) malam.

Kobaran api terlihat sangat besar saat kecelakaan KA Brantas dengan truk yang lokasinya berada di rel ganda. 

Dalam rekaman yang diterima Okezone, terlihat kereta api tersebut datang dari arah Barat menuju Timur.

Saat kereta api mendekati palang pintu perlintasan di Madukoro, sebuah truk trailer berhenti di tengah rel. Sementara, palang pintu kereta api sudah tertutup. Tabrakan antara kereta api dan truk trail tersebut tak terhindarkan.

Alhasil, KA Brantas yang datang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian depan truk kontainer. Akibatnya, truk tersebut meledak dan kobaran api membubung tinggi.

Setelah menabrak truk trailer, KA Brantas berhasil berhenti tepat di atas jembatan yang melintasi Sungai Banjir Kanal Barat.

Sementara itu, PT KAI memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Semua penumpang KA Brantas berhasil selamat. Namun satu orang mengalami patah kaki akibat meloncat dari kereta api.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Ixfan Hendri Wintoko mengatakan, untuk perjalanan Kereta Api, sampai saat ini ada 6 perjalanan kereta api penumpang yang mengalami keterlambatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement