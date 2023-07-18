Kronologi KA Brantas Tabrak Truk hingga Terbakar, Bermula dari Mesin Mogok

JAKARTA - Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy menjelaskan kronologi kecelakaan KA 112 Brantas relasi Pasar Senen - Blitar dengan Truk Tronton pada JPL 6 Km 1+523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol.

Dia menjelaskan, sekira pukul 19.44 WIB di Jalan Madukoro Perlintasan KA Palang Pintu Kota Semarang terjadi Laka Lantas Kereta Api Brantas jurusan Jakarta-Blitar dengan Truk Kontainer.

"Berdasarkan keterangan saksi di TKP penyebab awal Laka karena Truk Kontainer Mogok di Perlintasan Kereta Api. Saat ini sedang dilaksanakan olah TKP dan evakuasi penumpang Kereta Api," katanya.

Akibat kejadian tersebut, Lokomotif KA Brantas mengalami kebakaran dan 2 jalur KA pada petak Jerakah - Semarang Poncol untuk saat ini belum bisa dilalui.

KA 112 Brantas membawa 4 kereta kelas eksekutif, 6 kereta kelas ekonomi dan 1 kereta pembangkit. Untuk kondisi masinis dan asisten masinis dalam kondisi selamat, serta satu penumpang mengalami luka.

(Khafid Mardiyansyah)