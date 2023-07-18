Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Semua Penumpang Kecelakaan KA Brantas vs Truk Berhasil Dievakuasi

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |22:09 WIB
Semua Penumpang Kecelakaan KA Brantas vs Truk Berhasil Dievakuasi
A
A
A

SEMARANG - Seluruh penumpang Kereta Api (KA) Brantas yang terlibat tumbukan dengan truk trailer di Semarang telah berhasil dievakuasi. Saat ini, garis police line telah dipasang di lokasi kejadian.

Informasi yang dihimpun, seluruh penumpang KA Brantas telah dievakuasi. Walaupun terdapat satu orang penumpang yang mengalami patah kaki. Penumpang tersebut meloncat dari gerbong saat kecelakaan terjadi.

Tempat kejadian telah dijaga aparat kepolisian. Sementara warga terus berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan lebih dekat puing puing kecelakaan tersebut.

Diketahui, kecelakaan melibatkan KA Brantas dengan truk trailer. Truk tersebut berada di rel saat KA Brantas melintas. Tumbukan tak terhindarkan dan menyebabkan ledakan api cukup besar. Video kecelakaan tersebut beredar luas di media sosial.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252//lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181//lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176//lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175858//kereta_cepat-CEyF_large.jpg
Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung Dijamin Tak Bebani Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172357//kai-jQMZ_large.jpg
KAI Ungkap Rencana 2025-2029, Kereta Pakai Biodiesel B40 hingga PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/18/3168671//ilustrasi-pFUx_large.jpg
Tabrakan Kereta Barang dengan Bus Tingkat Tewaskan 10 Orang, 61 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement