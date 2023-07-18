Semua Penumpang Kecelakaan KA Brantas vs Truk Berhasil Dievakuasi

SEMARANG - Seluruh penumpang Kereta Api (KA) Brantas yang terlibat tumbukan dengan truk trailer di Semarang telah berhasil dievakuasi. Saat ini, garis police line telah dipasang di lokasi kejadian.

Informasi yang dihimpun, seluruh penumpang KA Brantas telah dievakuasi. Walaupun terdapat satu orang penumpang yang mengalami patah kaki. Penumpang tersebut meloncat dari gerbong saat kecelakaan terjadi.

Tempat kejadian telah dijaga aparat kepolisian. Sementara warga terus berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan lebih dekat puing puing kecelakaan tersebut.

Diketahui, kecelakaan melibatkan KA Brantas dengan truk trailer. Truk tersebut berada di rel saat KA Brantas melintas. Tumbukan tak terhindarkan dan menyebabkan ledakan api cukup besar. Video kecelakaan tersebut beredar luas di media sosial.

(Khafid Mardiyansyah)