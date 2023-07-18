Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sopir dan Kernet Truk Menghilang Pasca-Kecelakaan dengan KA Brantas

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |22:26 WIB
Sopir dan Kernet Truk Menghilang Pasca-Kecelakaan dengan KA Brantas
A
A
A

SEMARANG - Sopir dan kernet truk tronton menghilang pasca terjadi kecelakaan dengan Kereta Api (KA) Brantas relasi Pasar Senen – Blitar di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023).

“Sampai malam ini informasi dari Kepolisian (Semarang) belum diketahui keberadaannya baik si Sopir Truk maupun kernet,” ungkap Konributor MNC Portal Indonesia, Eka Setiawan langsung dari tempat kejadian.

Sementara itu, akibat kejadian ini Lokomotif KA Brantas mengalami kebakaran dan 2 jalur KA pada petak Jerakah - Semarang Poncol untuk saat ini belum bisa dilalui.

Dilaporkan saat ini, petugas dari KAI masih berupaya untuk menarik truk tronton. “Ini masih berusaha dievakuasi, ditarik. Seperti dilihat, petugas dari KAI masih berusaha mengevakuasi bangkai truk di rel ganda perlintasan Madukoro, Semarang. Proses evakuasi masih berlangsung.”

“Karena, posisi gandengan truk ini seperti terjepit diantara jembatan. Untuk menarknya butuh kendaraan yang lebih besar dan pengait yang kuat. Jadi masih tersangkut posisinya,” pungkas Eka.

(Khafid Mardiyansyah)

      
