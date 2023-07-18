Polisi Dalami Ledakan Besar dalam Kecelakaan KA Brantas Vs Truk di Semarang

SEMARANG - Polisi mendalami penyebab ledakan api cukup besar dalam kecelakaan Kereta Api (KA) Brantas vs truk tronton di perlintasan berpalang pintu, Jalan Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023).

Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa memastikan penyebab ledakan api tersebut. Namun, kuat dugaan bahwa ledakan berasal dari truk tronton yang berisi bahan bakar minyak.

"Untuk penyebab kecelakaan masih kita dalami, apakah dari tronton ini yang berisi bahan bakar minyak, kemungkinan dari situ, tapi akan kita dalami," ujar Irwan di lokasi kejadian.

Irwan mengatakan, pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan sesaat setelah kecelakaan itu terjadi. Selain membantu evakuasi gerbong KA Brantas yang melintang di lokasi kejadian, pihaknya pun berupaya menggeser truk tronton yang tertabrak.

"Kemudian menggeser lokomotif yang menggantung di banjir kanal barat," lanjut dia.

Irwan juga menegaskan, berdasarkan informasi awal, truk nahas tersebut tiba-tiba mogok di atas rel sebelum tertabrak KA Brantas. Sopir dan kernet truk sempat meminta tolong kepada petugas palang pintu, namun kereta keburu mendekat dan langsung menabrak truk tersebut.

"Sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang pintu kereta yang ada di sina, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat hingga terjadi kecelakan ini," terangnya.