Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Dalami Ledakan Besar dalam Kecelakaan KA Brantas Vs Truk di Semarang

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |22:33 WIB
Polisi Dalami Ledakan Besar dalam Kecelakaan KA Brantas Vs Truk di Semarang
Kereta tabrak truk di Semarang (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Polisi mendalami penyebab ledakan api cukup besar dalam kecelakaan Kereta Api (KA) Brantas vs truk tronton di perlintasan berpalang pintu, Jalan Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023).

Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa memastikan penyebab ledakan api tersebut. Namun, kuat dugaan bahwa ledakan berasal dari truk tronton yang berisi bahan bakar minyak.

"Untuk penyebab kecelakaan masih kita dalami, apakah dari tronton ini yang berisi bahan bakar minyak, kemungkinan dari situ, tapi akan kita dalami," ujar Irwan di lokasi kejadian.

Irwan mengatakan, pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan sesaat setelah kecelakaan itu terjadi. Selain membantu evakuasi gerbong KA Brantas yang melintang di lokasi kejadian, pihaknya pun berupaya menggeser truk tronton yang tertabrak.

"Kemudian menggeser lokomotif yang menggantung di banjir kanal barat," lanjut dia.

Irwan juga menegaskan, berdasarkan informasi awal, truk nahas tersebut tiba-tiba mogok di atas rel sebelum tertabrak KA Brantas. Sopir dan kernet truk sempat meminta tolong kepada petugas palang pintu, namun kereta keburu mendekat dan langsung menabrak truk tersebut.

"Sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang pintu kereta yang ada di sina, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat hingga terjadi kecelakan ini," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement