Sebelum Tabrakan KA Brantas vs Truk, Sopir Sempat Melambaikan Tangan Minta Masinis Berhenti

SEMARANG - Sebelum kecelakaan antara KA Brantas dan truk trailer di Semarang, sopir truk sempat melambaikan tangan. Namun hingga kini, sopir dan kernet truk tersebut belum diketahui nasibnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan, sebelum kejadian tumbukan truk vs kereta api yang menyebabkan ledakan api, sopir truk sempat melambaikan tangan. Sopir tersebut melambaikan tangan saat truknya mogok saat berada si atas rel.

Namun karena posisi kereta sudah dekat, masinis tidak bisa menghentikan laju kereta api. Imbasnya, tumbukan tak dapat dihindari. Tumbukan tersebut menyebabkan ledakan dan kobaran apo cukup besar.

Sampai saat ini, nasib supir truk belum diketahui keberadaannya. Petugas masih melakukan pencarian terhadap sopir dan keenet.