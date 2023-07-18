PT KAI: Masinis dan Asisten Masinis KA Brantas Selamat Usai Tabrakan dengan Truk

SEMARANG - Sebanyak 6 perjalanan kereta api terganggu imbas kecelakaan KA Brantas yang menabrak truk tronton di di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa (18/7/2023).

“Untuk perjalanan KA, sampai saat ini ada 6 perjalanan KA Penumpang yang mengalami keterlambatan yaitu KA 112 Brantas, KA 178 Kamandaka, KA 199F Kaligung, KA 111 Brantas, KA 129 Gumarang, KA 220 Kertajaya,” ungkap VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resminya.

Akibat kejadian tersebut, Lokomotif KA Brantas mengalami kebakaran dan 2 jalur KA pada petak Jerakah - Semarang Poncol untuk saat ini belum bisa dilalui.

“Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Masinis dan Asisten masinis serta para penumpang kereta api dinyatakan selamat. Namun terdapat kerusakan sarana, prasarana, dan keterlambatan perjalanan KA,” ungkap VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resminya.