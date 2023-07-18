Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Siluman Naga Sebesar 2 Pohon Kelapa Muncul saat Pengambilan Keris

Doddy Handoko , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |23:09 WIB
Kisah Siluman Naga Sebesar 2 Pohon Kelapa Muncul saat Pengambilan Keris
A
A
A

USTADZ Aziz Hidayatullah, Ketua FKPPAI (Forum Keluarga Paranormal dan Alternatif Indonesia) menceritakan kisah tentang kekuatan mistis keris. Suatu ketika, temannya ke daerah Purworejo, Jawa Tengah ke daerah perbukitan bekas tempat petilasannya Raden Danang Sutawijaya raja Mataram Islam.

Temannya ke sana dalam rangka untuk penarikan pusaka pesanan dari seorang Kolonel di Jakarta yang akan berangkat tugas ke Aceh. "Di perbukitan di Purworejo, masyarakat di sana saat malam hari sering melihat seberkas cahaya warna biru terang dari perbukitan itu," ucapnya.

Setelah sampai, mereka melakukan ritual. Mempersiapkan ubo rampe. Setelah kurang lebih 1,5 jam bersemedi, dari tempat lokasi terjadi ledakan dan tidak lama muncul cahaya biru terang sekali, lalu muncul khadam berupa naga yang besarnya 2 kali pohon kelapa.

Naga itu mengibaskan ekornya ke arah mereka, temannya terpental. Tapi tidak lama muncul pusaka berupa keris luk tujuh tanpa warangka dan gagang. “Pusaka ini kemudian diberikan kepada kolonel. Dilakukan pengetesan, yakni keris dipegang dan setelah itu diuji rambutnya, disayat pakai silet, rambutnya tidak putus,” ujarnya.

Kolonel itu menceritakan beberapa kejadian aneh di sana setelah memegang keris. Misalnya rumahnya di sana pernah digranat tapi granatnya tidak meledak. Pernah juga dia dan rumahnya dihujani tembakan tapi dia selamat dan tak ada satu pun peluru yang mengenai tubuhnya.

“Percaya atau tidak cerita itu, kembali ke pada masing-masing,” tandasnya.

Diterangkannya bahwa sisi mistis keris dapat dilihat dari warangkanya. Keris biasanya membutuhkan warangka dari kayu tertentu. Kayu dimaksud dapat memberikan daya magis yang lebih besar jika digunakan sebagai warangka. Ada beberapa jenis kayu yang sering digunakan untuk warangkanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mitos Sejarah Nusantara Keris
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/629/3168586//ibu_hamil-e4i7_large.jpg
Apakah Ibu Hamil Dilarang Melihat Gerhana Bulan Total? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/1/3161637//menbud_fadli_zon_sertifikasi_kurator_keris-PdFT_large.jpeg
Hadiri Rakernas ke-2 SNKI, Menbud Tegaskan Pentingnya Strategi Majukan Budaya Keris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/612/3160709//viral-MQY6_large.jpg
Viral! Pasangan Pengantin Digendong saat Melewati Kali Pemali, Mitosnya Biar Rumah Tangga Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/330/3160572//pernikahan-KxFe_large.jpg
Benarkah Tidak Boleh Menikah di Bulan Safar? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/614/3160122//bulan_safar-Jd48_large.jpg
Mitos-Mitos di Bulan Safar dan Penjelasannya dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/612/3155993//menikah-0LX6_large.jpg
Alasan Masyarakat Jawa Tak Boleh Hajatan Nikah di Bulan Suro, Tradisi Sejarah hingga Mitosnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement