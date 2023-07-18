Kisah Siluman Naga Sebesar 2 Pohon Kelapa Muncul saat Pengambilan Keris

USTADZ Aziz Hidayatullah, Ketua FKPPAI (Forum Keluarga Paranormal dan Alternatif Indonesia) menceritakan kisah tentang kekuatan mistis keris. Suatu ketika, temannya ke daerah Purworejo, Jawa Tengah ke daerah perbukitan bekas tempat petilasannya Raden Danang Sutawijaya raja Mataram Islam.

Temannya ke sana dalam rangka untuk penarikan pusaka pesanan dari seorang Kolonel di Jakarta yang akan berangkat tugas ke Aceh. "Di perbukitan di Purworejo, masyarakat di sana saat malam hari sering melihat seberkas cahaya warna biru terang dari perbukitan itu," ucapnya.

Setelah sampai, mereka melakukan ritual. Mempersiapkan ubo rampe. Setelah kurang lebih 1,5 jam bersemedi, dari tempat lokasi terjadi ledakan dan tidak lama muncul cahaya biru terang sekali, lalu muncul khadam berupa naga yang besarnya 2 kali pohon kelapa.

Naga itu mengibaskan ekornya ke arah mereka, temannya terpental. Tapi tidak lama muncul pusaka berupa keris luk tujuh tanpa warangka dan gagang. “Pusaka ini kemudian diberikan kepada kolonel. Dilakukan pengetesan, yakni keris dipegang dan setelah itu diuji rambutnya, disayat pakai silet, rambutnya tidak putus,” ujarnya.

Kolonel itu menceritakan beberapa kejadian aneh di sana setelah memegang keris. Misalnya rumahnya di sana pernah digranat tapi granatnya tidak meledak. Pernah juga dia dan rumahnya dihujani tembakan tapi dia selamat dan tak ada satu pun peluru yang mengenai tubuhnya.

“Percaya atau tidak cerita itu, kembali ke pada masing-masing,” tandasnya.

Diterangkannya bahwa sisi mistis keris dapat dilihat dari warangkanya. Keris biasanya membutuhkan warangka dari kayu tertentu. Kayu dimaksud dapat memberikan daya magis yang lebih besar jika digunakan sebagai warangka. Ada beberapa jenis kayu yang sering digunakan untuk warangkanya.