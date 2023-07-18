Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Silaturahmi dengan Warga Kelurahan Manggarai, Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Serap Aspirasi Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |02:05 WIB
Silaturahmi dengan Warga Kelurahan Manggarai, Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Serap Aspirasi Masyarakat
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra silaturahmi dengan warga RW 03 Manggarai, Tebet, Jaksel. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo, Diska Resha Putra menggelar silaturahmi dengan warga RW 03, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023) malam.

Silaturahmi tersebut sekaligus menyosialisasikan dirinya yang menjadi bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas Pemilu 2024 itu-- di dapil 8 Jakarta.

"Agenda hari ini pertama saya mengenalkan diri saya dulu kepada masyarakat RW 03 Kelurahan Manggarai dapil 8 Jakarta Selatan biar mereka mengenal saya, baru mereka menyukai saya, mencintai saya," kata Diska di lokasi.

Politisi muda Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- melanjutkan, dalam kegiatan tersebut sekaligus juga menyosialisasikan KTA berasuransi.

"Program Partai Perindo yaitu KTA asuransi penuh dengan manfaat, kecelakaan dan santunan sehingga masyarakat di DKI Jakarta dapil 8 Jakarta Selatan bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement