Silaturahmi dengan Warga Kelurahan Manggarai, Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Serap Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo, Diska Resha Putra menggelar silaturahmi dengan warga RW 03, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023) malam.

Silaturahmi tersebut sekaligus menyosialisasikan dirinya yang menjadi bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas Pemilu 2024 itu-- di dapil 8 Jakarta.

"Agenda hari ini pertama saya mengenalkan diri saya dulu kepada masyarakat RW 03 Kelurahan Manggarai dapil 8 Jakarta Selatan biar mereka mengenal saya, baru mereka menyukai saya, mencintai saya," kata Diska di lokasi.

Politisi muda Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- melanjutkan, dalam kegiatan tersebut sekaligus juga menyosialisasikan KTA berasuransi.

"Program Partai Perindo yaitu KTA asuransi penuh dengan manfaat, kecelakaan dan santunan sehingga masyarakat di DKI Jakarta dapil 8 Jakarta Selatan bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.