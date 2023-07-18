Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Silaturahmi dengan Bacaleg Perindo Diska Resha Putra, Warga Manggarai : Pemuda Penuh Semangat

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |02:34 WIB
Silaturahmi dengan Bacaleg Perindo Diska Resha Putra, Warga Manggarai : Pemuda Penuh Semangat
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra silaturahmi dengan warga Manggarai, Jakara. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris RW 03 Manggarai, Munif menyatakan Bacaleg Partai Perindo dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra merupakan sosok pemuda yang inspiratif.

Hal itu ia sampaikan setelah menggelar sosialisasi dan silaturahmi dengan Diska Resha Putra di aula RW 03 Manggarai, Senin (17/7/2023).

"(Diska) sosok anak muda yang penuh semangat, semoga menginspirasi anak muda seperti Pak Diska," kata Munif di lokasi.

Terkait acara silaturahmi dan sosialisasi dengan Diska yang merupakan bacaleg muda Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--, Munif mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, selama ini jarang sekali bacaleg yang mau turun ke ke daerah mereka.

"Kami sangat berterima kasih karena beliau mau masuk ke wilayah kami yang sangat jarang sekali caleg mau masuk dan bertatap muka langsung dengan warga kami," ujarnya.

