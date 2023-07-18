Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prakirakan Cuaca Ibu Kota Cerah Hari Ini

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |04:38 WIB
BMKG Prakirakan Cuaca Ibu Kota Cerah Hari Ini
Cuaca DKI Jakarta diprediksi cerah. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (18/7/2023) cerah. BMKG menyampaikan tidak ada peringatan dini ihwal cuaca pada hari ini.

Dalam prakiraannya, BMKG memprediksi cuaca yang berlangsung mulai dari wilayah Kepulauan Seribu hingga Jakarta Selatan, terpantau akan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara yang berlangsung pun berada di kisaran antara 23-33 derajat Celsius.

Senada dengan situasi cuaca di Ibu Kota, di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor beserta Kota Depok, cuaca diprediksi cerah dari pagi hingga dini hari nanti. Suhu udara di daerah tersebut berada di antara 20-33 derajat Celsius.

"PRAKIRAAN CUACA DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA Selasa, 18 Juli 2023, Peringatan Dini: Nihil," tulis akun resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mengutip BMKG, Selasa (18/7/2023).

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
