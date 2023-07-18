Sebut Diska Resha Putra Peduli Masyarakat, Warga RW 02 Manggarai Acungkan Jempol

JAKARTA - Ketua RT 007/02 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Marjana menyebutkan, bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra merupakan pemuda yang sangat peduli dengan masyarakat.

Hal itu ia ungkapkan lantaran Diska mau terjun di dunia politik dan maju sebagai bacaleg dari Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Diska menggelar acara sosialisasi dan silaturahmi dengan warga RW 02 Manggarai pada Senin (17/7/2023). Dalam kesempatan tersebut, Diska mendengar kemudian menulisnya di buku yang selalu ia bawa ketika bersilaturahmi dengan warga.

Marjana mengapresiasi kepedulian Diska akan keluh kesah masyarakat. Marjana melanjutkan, politisi muda Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- sosok yang patut diacungi jempol.

"Saya benar-benar mengacungkan jempol dua-duanya. Saya kan mengharapkan yang muda-muda harus berani tampil," kata Marjana di lokasi.

Marjana menyampaikan rasa terima kasih kepada Diska yang telah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan warga di daerahnya.