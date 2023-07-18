Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Satpol PP Amankan Pengemis di JPO Senayan saat CFD, Lalu Temukan Uang Rp18 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |07:26 WIB
Cerita Satpol PP Amankan Pengemis di JPO Senayan saat CFD, Lalu Temukan Uang Rp18 Juta
Satpol PP amankan pengemis jutawan (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jaksel mengamankan seorang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di atas jembatan penyebrangan orang (JPO) Senayan dekat Kantor Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan saat patroli car free day (CFD) pada Minggu 16 Juli 2023.

Petugas Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru langsung mengantarkan seorang PPKS tersebut kepada petugas Piket P3S Dinas Sosial di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan untuk selanjutnya dibawa ke Panti Sosial dan dibina.

"Data PPKS yang diamankan adalah bernama Yassin dengan usia 72 tahun dan berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur," tulis laman Instagram @satpolpp.dki dikutip, Selasa (18/7/2023).

Satpol PP menjelaskan berdasarkan informasi dari petugas Panti Dinas Sosial di Kedoya bahwa kakek tersebut membawa uang belasan juta rupiah hingga handphone.

"Berdasarkan informasi dari petugas Panti Dinas Sosial di Kedoya Jakarta Barat, bahwa benar ditemukan dalam barang bawaan yang bersangkutan, terdapat uang tunai berjumlah Rp 18.865.000, KTP, 1 unit Handphone, Kartu ATM BNI, BPJS, Jaklingko dan buku tabungan BNI," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3035085/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-bantah-lakukan-pelanggaran-disiplin-dWiLQn4Fwm.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti Bantah Lakukan Pelanggaran Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034943/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-cacat-hukum-DSA7VXQcFK.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti : Cacat Hukum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement