Cerita Satpol PP Amankan Pengemis di JPO Senayan saat CFD, Lalu Temukan Uang Rp18 Juta

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jaksel mengamankan seorang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di atas jembatan penyebrangan orang (JPO) Senayan dekat Kantor Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan saat patroli car free day (CFD) pada Minggu 16 Juli 2023.

Petugas Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru langsung mengantarkan seorang PPKS tersebut kepada petugas Piket P3S Dinas Sosial di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan untuk selanjutnya dibawa ke Panti Sosial dan dibina.

"Data PPKS yang diamankan adalah bernama Yassin dengan usia 72 tahun dan berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur," tulis laman Instagram @satpolpp.dki dikutip, Selasa (18/7/2023).

Satpol PP menjelaskan berdasarkan informasi dari petugas Panti Dinas Sosial di Kedoya bahwa kakek tersebut membawa uang belasan juta rupiah hingga handphone.

"Berdasarkan informasi dari petugas Panti Dinas Sosial di Kedoya Jakarta Barat, bahwa benar ditemukan dalam barang bawaan yang bersangkutan, terdapat uang tunai berjumlah Rp 18.865.000, KTP, 1 unit Handphone, Kartu ATM BNI, BPJS, Jaklingko dan buku tabungan BNI," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )