Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Mario Dandy, Paman David Bakal Diperiksa Secara Zoom

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:33 WIB
Sidang Mario Dandy, Paman David Bakal Diperiksa Secara Zoom
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal kembali menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas, pada Selasa (18/7/2023). Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli. Rencananya, Paman David bakal diperiksa sebagai saksi.

"Dari informasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) rencananya ahli pidana dan Paman David," ujar pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni saat dikonfirmasi, Selasa (18/7/2023).

Menurutnya, dia belum bisa memastikan siapa ahli pidana yang bakal dihadirkan Jaksa pada persidangan kali lantaran belum mendapatkan inforasi lanjutan dari Jaksa. Namun, Paman David, Rustam Hatalah bakal dihadirkan secara online.

"Rustam zoom, untuk ahli belum ada informasi lanjutan," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk dokter dari RS Mayapada Hospital, dokter yang merawat David saat ada di rumah sakit tersebut rencananya bakal diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 20 Juli 2023 memdatang. Maka itu, rencananya hanya ada dua orang yang dimintai keterangannya pada Selasa (18/7/2023) ini.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement