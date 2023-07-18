Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Ini Nekat Bobol Kotak Amal Musala di Priok pada Siang Hari

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:13 WIB
Pria Ini Nekat Bobol Kotak Amal Musala di Priok pada Siang Hari
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pembobolan kotak amal musala terjadi di Jalan Papanggo IV, RT 21/RW 05 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pria paruh baya terekam kamera CCTV menjebol kotak amal di Musala An-Nur dan mengambil uang yang ada di dalamnya.

Berdasarkan rekaman yang di dapat, pelaku yang mengenakan kemeja pendek berwarna kuning serta celana panjang mendatangi musala yang saat itu sedang dalam situasi ramai. Pelaku kemudian masuk mendekati tempat kotak amal yang berada di area saf salat.

Tanpa pikir panjang, kemudian pelaku yang diduga beraksi seorang diri ini langsung membobol kunci kotak amal dan mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan meninggalkan kotak amal tersebut.

Ketua DKM Musala An-Nur Iwan Kurniawan menjelaskan, aksi pencurian kotak amal itu terjadi pada Jumat (14/7/2023) kemarin. Namun pengurus musala baru mengetahui setelah melaksanakan salat Isya berjamaah.

Halaman:
1 2
      
