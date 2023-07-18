Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lestarikan Kearifan Lokal, Ganjar Muda Padjajaran Gelar Festival Layangan dan Senam Bareng

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:33 WIB
Lestarikan Kearifan Lokal, Ganjar Muda Padjajaran Gelar Festival Layangan dan Senam Bareng
Relawan Ganjar di Banjar Jawa Barat
A
A
A

  

BANJAR- Relawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) menggelar senam bersama dan lomba layang-layang yang diadakan di Ruang Terbuka Hijau di Kebon Jati Pulo Majeti Kampung Siluman Baru, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat.

Ketua Umum GMP, Rendra Wibawa Setiawan, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung meriah karena dihadiri puluhan masyarakat.

"Kegiatan ini berjalan sangat meriah. Banyak masyarakat menghadiri acara ini mulai dari berbagai kalangan," kata Rendra, Selasa (18/7/2023).

Dikatakannya, ada sebagian warga menghadiri acara tersebut untuk melakukan senam bersama. Ada juga kalangan milenial yang mengikuti lomba layang-layang.

Perlombaan layang-layang dilaksanakan di area pesawahan yang berada di kampung tersebut. Dia menilai para peserta sangat antusias mengikuti perlombaan itu.

Di sela kegiatan tersebut, dia juga tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat yang menghadiri acara tersebut

Rendra menambahkan, perlombaan tersebut dilaksanakan untuk memperlihatkan nilai budaya kearifan lokal sekitar. Dia mengatakan para peserta dituntut merancang layang-layang agar bisa diterbangkan.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kepedulian warga Pulo Majeti untuk lebih menghidupkan kembali suasana perkampungan yang sangat guyub kompak dan memperlihatkan nilai budaya kearifan lokal," tutur dia.

