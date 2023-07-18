Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangkal Aksi Kriminalitas, Ganjar Muda Padjajaran Gelar Pelatihan Self Defense

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:07 WIB
Tangkal Aksi Kriminalitas, Ganjar Muda Padjajaran Gelar Pelatihan Self Defense
Relawan Ganjar di Bogor
A
A
A

BOGOR- Relawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) menggelar pelatihan pertahanan diri atau self defense di GOR CTC, Jalan Naroggong, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kegiatan training ini berjalan lancar dengan sangat baik, antusiasme masyarakat dalam mempelajari ilmu beladiri terutama teknik perlindungan diri sangat tinggi," ujar Ketua Umum GMP Rendra Wibawa Setiawan, Selasa (18/7/2023).

Menurutnya, pelatihan bela diri sengaja diadakan agar masyarakat bisa mandiri dalam menghadapi ancaman bahaya orang yang menyerang.

"Pelatihan berjalan sangat seru dan meriah dimana saat ini sedang marak terjadi pembegalan penodongan serta perundungan atau bullying yang terjadi dapat di antisipasi dengan aksi perlindungan diri," ujarnya.

Dengan adanya pembekalan pertahanan diri tersebut, setidaknya bisa meminimalisir kasus kriminal yang terjadi.

"Apabila kita belajar ilmu bela diri untuk melindungi diri kita di kala situasi marabahaya datang kita sudah siap untuk melakukan aksi beladiri," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
