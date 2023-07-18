Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gunakan Minyak Gondo Mayit, Guru Spiritual Maut di Bogor Sudah Beraksi Sejak 2005

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:44 WIB
Gunakan Minyak Gondo Mayit, Guru Spiritual Maut di Bogor Sudah Beraksi Sejak 2005
Tersangka AN di Mapolres Bogor (foto: MPI/Putra RA)
BOGOR - AN (51), tersangka kasus tewasnya tiga orang di Danau Kuari, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor diketahui telah membuka praktik pengobatan alternatif sejak tahun 2005. Pria tersebut mengaku mampu mengobati berbagai jenis penyakit.

"Mulai 2005 dia mengakui dirinya sebagai orang yang bisa menyembuhkan berbagai bentuk penyakit," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan di Polres Bogor, Selasa (18/7/2023).

Dalam ritualnya, tersangka AN menggunakan minyak gondo mayit dan lainnya. Adapun minyak tersebut menjadi salah satu alat yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakit pasiennya.

"Ini ada barang buktinya, disiram dengan minyak gondo mayit, lalu dimasukkan air di sini, lalu disiram. Ada (sesajen) berbentuk bunga-bunga sama air dan ditaruh di pelepah pisang," jelasnya.

Terkait kasus ini, lanjut Rio, tersangka AN melakukan ritual di Danau Kuari khusus untuk penyakit kejiwaan. Terkait dipilihnya danau tersebut masih didalami.

"Keterangan tersangka, kalau penyakit-penyakit yang lain itu cukup di rumah. Namun karena ini ada keterbelakangan mental, harus dimandikan dan tidak dimandikan di rumah. Maka dimandikanlah di kolam (danau) bekas galian tambang. Lagi kita dalami kenapa dia menentukan Danau Kuari, kenapa dia harus lari ke situ. Faktor apa yang menyebabkan dia mengajak si korban ke situ," tutupnya.

