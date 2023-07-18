Advertisement
MEGAPOLITAN
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu UMKM, Partai Perindo Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang Kabupaten Tangerang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |14:59 WIB
Bantu UMKM, Partai Perindo Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang Kabupaten Tangerang
Penyerahan bantuan gerobak Perindo. (Foto: Danandaya AP)
JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 kembali membagikan gerobak kepada para pegiat UMKM. Sebanyak 4 gerobak diterima oleh pedagang dari Kabupaten Tangerang.

Pembagian gerobak dilaksanakan di Kantor DPP Paratai Perindo, Jakarta Pusat pada Selasa (18/7/2023). Secara simobolis penyerahan dilakukan oleh Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman, Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Tangerang dapil 3 dari Partai Perindo, Karya Elly beserta jajarannya.

Agus Tugiman mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, karena program pembagian gerobak ini mampu menaikkan ekonomi masyarakat. Sebanyak empat pedagang yang menerima gerobak di antaranya Susilaningsih (51) pedagang gado-gado, Susanto (56) pedagang bakmi ayam, Tarmin (54) pedagang bakso dan Yati Rohman (35) pedagang seblak & fried chicken.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum DPP Partai Perindo yang hari ini telah memberikan bantuan kepada seluruh pedagang di wilayah Kabupaten Tangerang," ucap Agus, Selasa (18/7/2023).

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Dengan bantuan ini, Ia berharap agar gerobak yang telah diterima bisa dimaksimalkan para pedagang untuk berjualan dengan baik serta bermanfaat.

"Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bapak ibu sekalain untuk mengembangkan usahannya lebih maju lagi mari kita bersama-sama memajukan ekonomi kerakyatan melalui UMKM ini," katanya.

Ia mengaku, program pembagian gerobak ini akan terus dijalankan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan kepada pedang yang telah mendapatkan gerobak ini.

"Gerobak untuk Partai Perindo di Provinsi Banten udah cukup banyak yang dibagikan hampir mencapai 50 gerobak yang telah tersebar di seluruh Provinsi Banten," kata Agus.

