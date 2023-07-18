Nekat Terobos Pintu Perlintasan, Wanita di Bekasi Tewas Tersambar KA Serayu

BEKASI - Seorang pemotor wanita di Kabupaten Bekasi tewas setelah tersambar KA Serayu, Jurusan Jakarta -Cikampek. Saat kejadian korban berinisial SN (38) itu, nekat kerena menerobos pintu perlintasan.

"Korban tertabrak kereta api setelah melewati pintu perlintasan yang sudah tertutup yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian," ujar Kapolsek Kedungwaringin, AKP Agus Riyanto, Selasa (18/7/2023).

Agus mengatakan saat itu korban tengah mengendarai sepeda motor Honda Genio dengan nomor polisi B 4460 FXS, melintas di palang kereta api di, Jalan Raya Bojongsari, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada Selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 10.28 WIB.

"Saat itu, dari arah taman Mareleng maupun dari arah Bojongsari melintas kereta api dari arah Jakarta mengarah ke Timur, bersamaan dari arah Karawang menuju Jakarta," kata Agus.