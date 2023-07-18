Bawa Sajam hingga Ingin Tabrak Polisi, Remaja di Bogor Ditembak

BOGOR - Polisi menangkap MKH (18) di Jalan Jalak Harupat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pemuda itu diamankan karena hendak menabrak petugas dan membawa senjata tajam jenis cerulit.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, MKH diamankan sekira pukul 06.30 WIB pagi tadi. Awalnya, MKH menggeber-geber motornya ketika melintas dan tidak memakai helm.

"Kemudian diingatkan petugas, malah petugas mau ditabrak sehingga membahayakan pengemudi jalan lain," kata Bismo, Selasa (18/7/2023).

Alhasil, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dengan menembaknya pada bagian kaki. Setelah diperiksa, petugas mendapati senjata tajam jenis cerulit yang disembunyikan di dalam tasnya.

"Dia tidak menggunakan helm dan juga mengegas-ngegas kendaraannya sehingga sangat mencurigakan. Quick respon dari petugas di lapangan untuk mengejar, menghentikan dan juga petugas hampir tertabrak. Kemudian menyebabkan menyerempet pengendara lain, kemudian kita amankan di tasnya terdapat celurit ini dan kita lakukan tindakan tegas terukur pada pelaku," jelasnya.