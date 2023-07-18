Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Kiat Guru Cantik Tertibkan Murid, Netizen: Bapak-Bapak Harap Kembali ke Habitatnya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:15 WIB
Viral Kiat Guru Cantik Tertibkan Murid, Netizen: Bapak-Bapak Harap Kembali ke Habitatnya
Foto: Tangkapan layar
JAKARTA - Seorang guru sekolah dasar (SD) bernama Nanda Yurani aktif membagikan kegiatannya mengajar di kelas. Kontennya termasuk soal cara menghadapi siswa yang berisik saat kegiatan belajar mengajar.

Terbaru, Nanda lewat akun Instagram-nya, @nandayx mengunggah video cara mendiamkan murid yang berisik di kelas. Cara tersebut ternyata berhasil mengembalikan fokus siswa-siswinya.

"Anak berisik? Suka pukul-pukul meja? Sekalian ajalaa, sapa tau berbakat main drum yakan hihihi," tulisnya di unggahan tersebut, dikutip Selasa (18/7/2023).

Cara yang dilakukan Nanda adalah dengan metode ice breaking seru hingga anak-anak duduk diam dan meletakkkan tangannya di atas meja.

Hanya saja yang unik, unggahan guru berparas cantik itu malah 'diserbu' warganet yang mayoritas bapak-bapak. Bukannya mengomentari edukasi video tersebut, bapak-bapak tersebut malah salfok dengan paras si guru.

"Ini ada kelas buat bapak2nya mba ?" tulis @aspiracy***.

"Rame tapi kok yang di komen bapak bapak semua," tulis @ab_fawwazatta***.

"Kamu ibunya aku ayahnya, kelak anak kita pasti bahagia punya ibu sepertimu," tulis @ezzea***.

Topik Artikel :
Netizen Metode Belajar guru viral
Telusuri berita news lainnya
