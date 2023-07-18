Jualan Seblak, Ibu 3 Anak Ini Senang Dapat Bantuan Gerobak dari Perindo

JAKARTA - Yanti (35) pedagang makanan seblak dan fried chiken mengaku senang dan gembira usai mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo. Pasalnya selama ini, ia hanya berjualan di depan rumahnya dengan peralatan sederhana.

"Ya penghasilan sehari paling Rp100.000, soalnya dagang di rumah pake etalase doang," kata Yanti di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Yanti mengaku, dengan bantuan gerobak ini, dirinya akan berpindah berjualan di tempat yang lebih ramai. Niatnya berjualan seblak untuk membantu perekonomian keluarga. Apalagi dia dan suami telah dikaruniai tiga anak yang masih di bawah umur.

"Sekarang rencananya mau dagang di depan jalanan, ya semoga aja lebih banyak yang beli," katanya.

Tak lupa dengan diberikan bantuan ini, Yanti mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo. Ia mengaku Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memang peduli kepada pedagang kecil seperti dia.

"Senang sekali dan pasti bahagia bangat, semoga Perindo biar maju terus," katanya.

Selain Selain Yanti pedagang lainnya yang mendapatkan bantuan gerobak di antaranya, Susilaningsih (51) pedagang gado-gado, Tarmin (54) pedagang bakso dan Susanto (56) Pedagang Bakmi Ayam

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman mengatakan, program pembagian gerobak ini akan terus dijalankan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan kepada pedagang yang telah mendapatkan gerobak ini.