Pelaku KDRT Terhadap Istri Hamil Sempat Dibebaskan, Kapolres Tangsel Minta Maaf

TANGERANG SELATAN - BD (38), pelaku penganiayaan terhadap istrinya yang tengah hamil muda, TM (21), ditangkap polisi, Selasa (18/7/2023) dini hari. Dia sempat dibebaskan penyidik usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Tangerang Selatan (Tangsel).

KDRT yang dilakukan pelaku terhadap istrinya terjadi pada Rabu 12 Juli 2023. Polisi dari Unit PPA sempat memeriksa pelaku, namun tak lama melepasnya karena dianggap hanya melakukan tindak pidana ringan.

Kejadian itu pun viral di media sosial. Polisi langsung bergerak cepat merespon sorotan masyarakat soal dilepasnya pelaku. Namun terlambat, BD keburu kabur melarikan diri dari kediamannya di Perumahan Serpong Park, Serpong Utara.

Kapolres Tangsel AKBP Faisal Febrianto meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian itu. Dia mengatakan, segera mengevaluasi kinerja jajaran penyidik yang menangani kasus KDRT pelaku.

"Pada kesempatan ini juga, saya selaku Kapolres Tangsel dan atasan penyidik memohon maaf kepada masyarakat semuanya. Tentunya kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik ke depannya," ucap Faisal di Mapolres Tangsel.

Dia menjelaskan, pada penyidikan awal pelaku tidak ditahan karena jaminan dari pihak keluarganya. Namun meski berstatus wajib lapor, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pada awal pemeriksaan.

"Tersangka ini kita tersangka kan pada saat hari itu juga. Tapi untuk masalah penahanan, kita memang menunggu. Apabila itu visumnya keluar luka berat, kita harus tahan. Ini pertimbangan penyidik. Maka sekali lagi saya mohon maaf akibat kurang pekanya penyidik masalah ini menjadi viral," jelasnya.