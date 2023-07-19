Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PT KAI: Satu Jalur Sudah Bisa Dilalui Pasca Kecelakaan KA Brantas vs Truk di Semarang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |00:10 WIB
PT KAI: Satu Jalur Sudah Bisa Dilalui Pasca Kecelakaan KA Brantas vs Truk di Semarang
A
A
A

SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan saat ini satu jalur KA sudah bisa dilalui pasca kecelakaan KA Brantas dengan truk tronton di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023).

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko menyampaikan bahwa pada pukul 22.18 WIB, salah satu jalur KA sudah berhasil dilakukan normalisasi. “Bakalan Truck Tronton yang menghalangi jalur hilir kereta api sudah dievakuasi, sehingga perjalanan KA dapat kembali normal,” ungkap Ixfan dalam keterangan resminya.

Untuk jalur satunya, yakni jalur hulu saat ini sedang proses evakuasi dengan membebaskan lokomotif dari bakalan sisa truck yang ada di depan lokomotif.

KA 112 Brantas sudah diberangkatkan kembali dari Stasiun Jerakah pukul 22.23 WIB dengan keterlambatan yang terjadi sebanyak 147 menit. Meski jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas, masih terdapat beberapa KA yang mengalami keterlambatan karena menunggu antrian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252//lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181//lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176//lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175858//kereta_cepat-CEyF_large.jpg
Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung Dijamin Tak Bebani Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172357//kai-jQMZ_large.jpg
KAI Ungkap Rencana 2025-2029, Kereta Pakai Biodiesel B40 hingga PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/18/3168671//ilustrasi-pFUx_large.jpg
Tabrakan Kereta Barang dengan Bus Tingkat Tewaskan 10 Orang, 61 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement