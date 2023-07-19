Ganjar: Review Jembatan dan Rel Pasca Kecelakaan KA Brantas vs Truk, Mudah-mudahan Besok Pagi Selesai

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo berharap review jembatan dan rel selesai besok pagi pasca kecelakaan KA Brantas dengan truk tronton di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023).

Ganjar langsung melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo terkait insiden ini. Dia mengatakan bahwa KAI telah mengirim Dirut Keselamatan untuk melakukan review. Harapannya, segera selesai dan perjalanan kereta api segera normal kembali.

“Kami tadi komunikasi dengan Dirut KAI, dan menyampaikan langsung akan mengirim Direktur Keselamatan dan tadi dari DAOP sudah sudah menyampaikan kepada saya untuk melakukan review segera mungkin dengan kondisi jembatan dan kondisi rel. Mudah-mudahan sih besok pagi sudah bisa diselesaikan, mereka mau lembur malam ini,” kata Ganjar usai meninjau langsung ke lokasi.

Ganjar pun mengungkapkan penyebab terjadinya kecelakaan KA Brantas dan truk tronton pada Selasa malam itu. Dia mendapatkan informasi dari pihak KAI, Kepolisian, juga BPBD. “Dari semua yang menyaksikan mengetahui bahwa, satu posisi truk pada saat masuk itu terjepit di rel, jadi posisinya terjepit di rel, itu yang membikin akhirnya dia tidak bisa jalan, padahal posisi pintu, palang pintunya sudah tertutup begitu.”