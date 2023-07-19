KAI Cari Pengusaha Pemilik Truk Tronton Pasca Kecelakaan dengan KA Brantas di Semarang

SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini sedang mencari pengusaha pemilik truk tronton pasca kecelakaan dengan KA Brantas di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023) malam.

“Ini kita masih mencari pemilik pengusaha truknya, karena di sini kan ada gangguan yang disebabkan oleh adanya truk yang melintang di jalur rel,” ungkap Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko dalam keterangannya.

Ixfan mengatakan bahwa diketahui truk tronton ceper yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan ini. Dilaporkan truk tronton tersangkut di rel kereta ketika sirine palang pintu berbunyi.

“Disitu kejadiannya nerobos atau memang posisinya pas jalan nggantung disana, karena truk tronton ceper,” ungkap Ixfan.