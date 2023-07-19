Ini Penyebab Truk Mogok di Tengah Rel hingga Tertabrak KA Brantas

SEMARANG - Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko mengungkapkan truk tronton ceper menjadi salah satu penyebab insiden kecelakaan dengan KA Brantas di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023) malam.

Sebelumnya, dilaporkan truk tronton tersangkut di rel kereta ketika sirine palang pintu berbunyi yang menyebabkan kecelakaan terjadi. “Disitu kejadiannya nerobos atau memang posisinya pas jalan nggantung disana, karena truk tronton ceper,” ungkap Ixfan dalam keterangannya.

Ixfan pun mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mencari pengusaha pemilik truk tronton pasca kecelakaan. “Ini kita masih mencari pemilik pengusaha truknya, karena di sini kan ada gangguan yang disebabkan oleh adanya truk yang melintang di jalur rel,” ungkapnya.

Dia pun meminta agar keterangan lebih jelas ke Dinas Perhubungan mengenai kelaikan truk tronton penyebab kecelakaan dengan KA Brantas ini.

“Nanti bisa dimintain keterangan ke Dinas Perhubungan, karena disana ada nggak kelas jalannya. Apalagi ini kan kondisi jalannya seperti ini, semua pengemudi truk kan tahu kondisinya seperti ini, (konturnya) agak meninggi,” tambah Ixfan.

Ixfan mengatakan saat ini KAI masih memperhitungkan kerugian yang dialami akibat kejadian ini. “Sampai saat ini masih diperhitungkan karena ada kerusakan jembatan, ada kerusakan rel, ada kerusakan lokomotif, ada kerusakan kereta dan paling berat lagi adalah ini dampak immateriil. Jadi citra kereta api sendiri di mata pelanggan, di mana masyarakat kayak gini ini kurang bagus,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)