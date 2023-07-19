Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Penyebab Truk Mogok di Tengah Rel hingga Tertabrak KA Brantas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |02:19 WIB
Ini Penyebab Truk Mogok di Tengah Rel hingga Tertabrak KA Brantas
A
A
A

SEMARANG - Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko mengungkapkan truk tronton ceper menjadi salah satu penyebab insiden kecelakaan dengan KA Brantas di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023) malam.

Sebelumnya, dilaporkan truk tronton tersangkut di rel kereta ketika sirine palang pintu berbunyi yang menyebabkan kecelakaan terjadi. “Disitu kejadiannya nerobos atau memang posisinya pas jalan nggantung disana, karena truk tronton ceper,” ungkap Ixfan dalam keterangannya.

Ixfan pun mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mencari pengusaha pemilik truk tronton pasca kecelakaan. “Ini kita masih mencari pemilik pengusaha truknya, karena di sini kan ada gangguan yang disebabkan oleh adanya truk yang melintang di jalur rel,” ungkapnya.

Dia pun meminta agar keterangan lebih jelas ke Dinas Perhubungan mengenai kelaikan truk tronton penyebab kecelakaan dengan KA Brantas ini.

“Nanti bisa dimintain keterangan ke Dinas Perhubungan, karena disana ada nggak kelas jalannya. Apalagi ini kan kondisi jalannya seperti ini, semua pengemudi truk kan tahu kondisinya seperti ini, (konturnya) agak meninggi,” tambah Ixfan.

Ixfan mengatakan saat ini KAI masih memperhitungkan kerugian yang dialami akibat kejadian ini. “Sampai saat ini masih diperhitungkan karena ada kerusakan jembatan, ada kerusakan rel, ada kerusakan lokomotif, ada kerusakan kereta dan paling berat lagi adalah ini dampak immateriil. Jadi citra kereta api sendiri di mata pelanggan, di mana masyarakat kayak gini ini kurang bagus,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252//lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181//lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176//lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175858//kereta_cepat-CEyF_large.jpg
Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung Dijamin Tak Bebani Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172357//kai-jQMZ_large.jpg
KAI Ungkap Rencana 2025-2029, Kereta Pakai Biodiesel B40 hingga PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/18/3168671//ilustrasi-pFUx_large.jpg
Tabrakan Kereta Barang dengan Bus Tingkat Tewaskan 10 Orang, 61 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement