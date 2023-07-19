Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Pastikan Evakuasi Kecelakaan KA Brantas vs Truk Selesai Malam Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |02:53 WIB
Ganjar Pranowo Pastikan Evakuasi Kecelakaan KA Brantas vs Truk Selesai Malam Ini
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo memastikan proses evakuasi pasca kecelakaan KA Brantas dengan truk tronton di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023) selesai malam ini.

“Tadi bangkainya (truk) sudah bisa diambil ya. Terus kemudian posisi lock yang masih ada di sana sedang dicek teknisnya, apakah dia keluar rel atau tidak, saya tidak sempat melihat,” ungkap Ganjar usai meninjau langsung ke lokasi.

Ganjar pun mengapresiasi kinerja cepat Kepolisian, Brimob, PT KAI, bahkan juga BPBD yang langsung melakukan proses evakuasi. “Saya terimakasih dibantu oleh Kepolisian, dari Brimob yang sudah standby disana.”

“Tadi langsung pasukan atau tim turun, kita sudah mendapatkan laporan dari Kepolisian dari KAI, dari teman-teman BPBD, dari perhubungan mereka tadi melaporkan kondisinya,” tambahnya.

