Gerobaknya Rusak, Pedagang Ini Senang Dapat Bantuan dari Partai Perindo

JAKARTA - Tarmin (54) Pedagang Bakso yang mengeluhkan tidak bisa berjualan maksimal karena gerobak milik rusak sejak Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Akan tetapi dirinya senang, sebab Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan gerobak baru kepada dia.

"Alhamdulillah senang bangat saya, soalnya gerobaknya sudah rusak, sekarang dapat yang baru," tutur Tarmin di Kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Ia menceritakan, selama gerobaknya rusak, hal itu menyebabkan omset jual menurun. Sebab mobilitas dirinya berdagang tidak maksimal.

Dirinya berjanji usai mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo akan lebih bersemangat berdagang. Tak lupa, Tarmin mengucapkan banyak terimakasih kepada Partai Perindo atas bantuan ini, ia mendoakan Partai Perindo pada tahun 2024 lolos ke parlemen.

"Terimakasih Partai Perindo atas bantuannya pedagang kecil. Semoga perindo sukses," katanya.

Selain, Tarmin, pedagang lainnya yang mendapatkan bantuan gerobak diantaranya, Susilaningsih (51) pedagang gado-gado, Susanto (56) Pedagang Bakmi Ayam, dan Yati Rohman (35) Pedagang Seblak & Fried Chicken.

Sementara itu,Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman mengatakan, program pembagian gerobak ini akan terus dijalankan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan kepada pedang yang telah mendapatkan gerobak ini.