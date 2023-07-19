Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerobaknya Rusak, Pedagang Ini Senang Dapat Bantuan dari Partai Perindo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |03:35 WIB
Gerobaknya Rusak, Pedagang Ini Senang Dapat Bantuan dari Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Tarmin (54) Pedagang Bakso yang mengeluhkan tidak bisa berjualan maksimal karena gerobak milik rusak sejak Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Akan tetapi dirinya senang, sebab Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan gerobak baru kepada dia.

"Alhamdulillah senang bangat saya, soalnya gerobaknya sudah rusak, sekarang dapat yang baru," tutur Tarmin di Kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Ia menceritakan, selama gerobaknya rusak, hal itu menyebabkan omset jual menurun. Sebab mobilitas dirinya berdagang tidak maksimal.

Dirinya berjanji usai mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo akan lebih bersemangat berdagang. Tak lupa, Tarmin mengucapkan banyak terimakasih kepada Partai Perindo atas bantuan ini, ia mendoakan Partai Perindo pada tahun 2024 lolos ke parlemen.

"Terimakasih Partai Perindo atas bantuannya pedagang kecil. Semoga perindo sukses," katanya.

Selain, Tarmin, pedagang lainnya yang mendapatkan bantuan gerobak diantaranya, Susilaningsih (51) pedagang gado-gado, Susanto (56) Pedagang Bakmi Ayam, dan Yati Rohman (35) Pedagang Seblak & Fried Chicken.

Sementara itu,Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman mengatakan, program pembagian gerobak ini akan terus dijalankan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan kepada pedang yang telah mendapatkan gerobak ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561//pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560//pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement