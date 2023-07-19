Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagikan Gerobak, Bacaleg Perindo Berharap Bisa Naikkan Omzet Pedagang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |03:40 WIB
Bagikan Gerobak, Bacaleg Perindo Berharap Bisa Naikkan Omzet Pedagang
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kembal membagikan gerobak kepada para pegiat UMKM. Bacaleg Dapil 3 DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai Perindo Karya Elly berharap gerobak yang diterima para pegiat UMKM, bisa bermanfaat dan menaikan omset penjualan.

"Harapan dari pada Partai Perindo adalah semoga gerobak ini bener-bener bermanfaat buat para pedagang bisa meningkatkan omset," kata Elly di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Pada kegiatan ini, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, membagikan 4 gerobak kepada pedagang yang berjualan di wilayah Kabupaten Tanggerang. Pemberian gerobak diserahkan di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat.

"Dimana hari yang bahagia terkhusus untuk para pedagang yang menerima gerobak perindo ada 4 orang," katanya.

Empat pedagang yang menerima gerobak diantaranya Susilaningsih (51) pedagang gado-gado, Susanto (56) Pedagang Bakmi Ayam, Tarmin (54) Pedagang Bakso dan Yati Rohman (35) Pedagang Seblak & Fried Chicken.

Halaman:
1 2
      
