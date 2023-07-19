Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Didukung Kejar Semua Pihak Terlibat Rp27 Miliar





JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelidiki aliran dana Rp27 miliar terkait kasus penyediaan base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Uang itu diduga untuk membungkam kasus tersebut.

Menurut Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Kejagung harus mengejar siapa pun yang terlibat. LIMA mendukung Kejagung mempidanakan siapapun yang diduga menjadi makelar kasus guna menghalangi perkara megakorupsi ini.

"Kalau itu ada aliran uang, kemanapun dan siapapun itu bagian dari yang harus diperiksa Kejaksaan Agung,” ujar Ray Rangkuti dalam keterangannya, dikutip Selasa 18 Juli 2023.

Ray menambahkan, perkara makelar kasus ini tak masalah jika pemberkasannya sendiri. Pada prinsipnya yang memberikan dan menerima bisa dikenai tuntutan pidana.

"Itu kan hanya teknis pembuatan tuntutan ke pengadilan. Prinsipnya yang memberikan dan menerima bisa dikenai tuntutan pidana. Apakah dengan satu pemberkasan atau berkas yang berbeda-beda. Tuntutannya tergantung pada peran masing-masing,” katanya.