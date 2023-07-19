KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pejabat Daerah Bermain Tambang Nikel

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pejabat daerah yang terindikasi "bermain" tambang nikel. Dugaan pejabat daerah main dalam tambang nikel tersebut kini tengah diselidiki KPK. KPK sedang mencari unsur pidana korupsi terkait 'permainan' sektor tambang nikel di daerah.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menerangkan, temuan permainan nikel tersebut hasil dari pemeriksaan laporan harta kekayaan pejabat daerah yang tidak wajar. Tim Kedeputian Pencegahan KPK kemudian melimpahkan hasil temuan tersebut ke bagian penyelidikan.

"Sudah dilidik. Rapat pimpinan sudah diputus (naik) lidik," ujar Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (19/7/2023.

Ia menerangkan, pejabat daerah yang terindikasi bermain nikel tersebut sudah 2 kali diklarifikasi tim Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Namun, ia tak menjelaskan detail sosok pejabat daerah yang bermain nikel tersebut.

"Pejabat daerah provinsi yang ada nikelnya kan enggak banyak. Kalian coba cari tahu saja," ujar Pahala.