Kesulitan Identifikasi Buzzer, Mahfud MD: Kita Tak Bisa Buktikan Siapa yang Bayar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut tidak mudah untuk mengidentifikasi buzzer yang ada di media sosial.

“Tentang buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun. Kadang kala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang. Jadi itu kalau semuanya dilarang, itu bisa ribuan, setiap hari orang disebut buzzer,” ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (18/7/2023).

Menurutnya, belum ada yang bisa membuktikan bahwa buzzer-buzzer yang kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu diorganisir dan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu.

“Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya. Ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah hingga saat ini belum bisa menindak buzzer-buzzer tersebut. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pemerintah membungkam kebebasan berpendapat.