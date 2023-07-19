Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kesulitan Identifikasi Buzzer, Mahfud MD: Kita Tak Bisa Buktikan Siapa yang Bayar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |10:50 WIB
Kesulitan Identifikasi Buzzer, Mahfud MD: Kita Tak Bisa Buktikan Siapa yang Bayar
Mahfud MD/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut tidak mudah untuk mengidentifikasi buzzer yang ada di media sosial.

“Tentang buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun. Kadang kala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang. Jadi itu kalau semuanya dilarang, itu bisa ribuan, setiap hari orang disebut buzzer,” ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (18/7/2023).

Menurutnya, belum ada yang bisa membuktikan bahwa buzzer-buzzer yang kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu diorganisir dan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu.

“Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya. Ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah hingga saat ini belum bisa menindak buzzer-buzzer tersebut. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pemerintah membungkam kebebasan berpendapat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3137953/pco-iKg0_large.jpg
Mahasiswi ITB Ditangkap Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Ciuman, PCO: Lebih Baik Dibina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/512/3038257/lima-content-creator-dipolisikan-buat-konten-rumah-milyader-arab-semarang-berhantu-uWBj9wEY2f.jpg
Lima Content Creator Dipolisikan, Buat Konten Rumah Milyader Arab Semarang Berhantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034598/said-didu-dilaporkan-warga-tangerang-usai-minta-proyek-psn-pik-2-ditinjau-OVPETPWVFa.jpg
Said Didu Dilaporkan Warga Tangerang Usai Minta Proyek PSN-PIK 2 Ditinjau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/519/3005035/sebar-foto-asusila-pelajar-smp-di-malang-warga-banjarnegara-ditangkap-polisi-8MjbXH2Jq3.jpg
Sebar Foto Asusila Pelajar SMP di Malang, Warga Banjarnegara Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/512/2992993/aktivis-lingkungan-daniel-frits-divonis-7-bulan-penjara-terjerat-uu-ite-w5xMvY71fz.jpg
Aktivis Lingkungan Daniel Frits Divonis 7 Bulan Penjara, Terjerat UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/337/2986336/mk-kabulkan-gugatan-hariz-azhar-fatia-hapus-pasal-sebar-hoax-bikin-onar-OrJOIFhLnz.jpg
MK Kabulkan Gugatan Hariz Azhar-Fatia, Hapus Pasal Sebar Hoax Bikin Onar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement