HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Mutasi 96 Perwira Tinggi, Termasuk Kepala Bakamla

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:15 WIB
Panglima TNI Mutasi 96 Perwira Tinggi, Termasuk Kepala Bakamla
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 96 perwira tinggi (pati).

Mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023.

Dalam mutasi kali ini, Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksdya Aan Kurnia digeser menjadi Pati Mabes AL dalam rangka pensiun.

Posisinya digantikan Laksdya Irvansyah. Sebelumnya, Laksdya Irvansyah menjabat Pangkogabwilhan I.

Posisi Pangkogabwilhan I akan dijabat Laksda Erwin S Aldedharma. Sebelumnya, Laksda Erwin menjabat Pangkoarmada I.

Selain itu, posisi Wagub Lemhannas dari Letjen Mohamad Sabrar diganti menjadi Laksda Maman Firmansyah.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
